Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российский ученый рассказал о знакомстве с нобелевским лауреатом Екимовым

Физик Баранов рассказал об общении с нобелевским лауреатом Екимовым

close
100%
Steffen Trumpf/dpa via Reuters

Нобелевский лауреат по химии 2023 года Алексей Екимов продолжает активную научную деятельность. Об этом «Газете.Ru» рассказал знакомый с ним доктор физико-математических наук, профессор международного научно-образовательного Центра физики наноструктур ИТМО Александр Баранов.

Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2023 году стали работающие в США Мунги Бавенди, Луиc Брюс и выходец из СССР Алексей Екимов за открытие и синтез квантовых точек. Об этом представители Нобелевского комитета объявили на церемонии, прошедшей в Стокгольме.

«Я знаю Алексея Ивановича Екимова очень давно, с тех пор как появились его первые работы по квантовым нанокристаллам. Последний раз мы виделись около пяти лет назад на конференции, посвященной открытию квантовых точек, в Париже: тогда он делился планами на будущую работу. Судя по публикациям, он продолжает активную научную деятельность. Вот сейчас смотрю на фото, где мы вместе пьем пиво», — рассказал Александр Баранов.

Физик также отметил значение работы Екимова, которая дала толчок развитию нанотехнологий.

«Это открытие дает возможность производить структуры с заданными оптическими, электрическими и термодинамическими свойствами. До него такие вещи были невозможны: что было в природе, — то и использовали. В этом заключается ценность квантовых точек, которые по сути дали толчок развитию нанотехнологий, которые применяются и в биомедицине, и в катализе, и в солнечной энергетике. И вся эта революция произошла на моих глазах, за всеми открытиями — реальные люди», — заключил Баранов.

Ранее академик РАН Сергеев рассказал о будущем развитии лазеров.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий