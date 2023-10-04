Российский ученый рассказал о знакомстве с нобелевским лауреатом Екимовым

Нобелевский лауреат по химии 2023 года Алексей Екимов продолжает активную научную деятельность. Об этом «Газете.Ru» рассказал знакомый с ним доктор физико-математических наук, профессор международного научно-образовательного Центра физики наноструктур ИТМО Александр Баранов.

Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2023 году стали работающие в США Мунги Бавенди, Луиc Брюс и выходец из СССР Алексей Екимов за открытие и синтез квантовых точек. Об этом представители Нобелевского комитета объявили на церемонии, прошедшей в Стокгольме.

«Я знаю Алексея Ивановича Екимова очень давно, с тех пор как появились его первые работы по квантовым нанокристаллам. Последний раз мы виделись около пяти лет назад на конференции, посвященной открытию квантовых точек, в Париже: тогда он делился планами на будущую работу. Судя по публикациям, он продолжает активную научную деятельность. Вот сейчас смотрю на фото, где мы вместе пьем пиво», — рассказал Александр Баранов.

Физик также отметил значение работы Екимова, которая дала толчок развитию нанотехнологий.

«Это открытие дает возможность производить структуры с заданными оптическими, электрическими и термодинамическими свойствами. До него такие вещи были невозможны: что было в природе, — то и использовали. В этом заключается ценность квантовых точек, которые по сути дали толчок развитию нанотехнологий, которые применяются и в биомедицине, и в катализе, и в солнечной энергетике. И вся эта революция произошла на моих глазах, за всеми открытиями — реальные люди», — заключил Баранов.

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