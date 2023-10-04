Подвижный образ жизни снижает вероятность развития нескольких видов рака

Ученые из Колумбийского университета в США в составе научного коллектива обнаружили, что женщины, ведущие подвижный образ жизни, менее склонны к развитию рака груди, матки и кишечника. Снизить вероятность появления этих заболеваний может такая физическая нагрузка, как ходьба. Об этом сообщает EurekAlert.

В исследовании приняли участие 14 274 женщины. Ученые собрали информацию об индексе массы тела, образе жизни, пищевых привычках участниц. Кроме того, исследователи учитывали, в каком районе жили испытуемые и как часто они ходили пешком. Наблюдения за участницами велись в течение тридцати лет.

К концу 2016 года у 18% испытуемых впервые выявили рак. Наиболее распространенными видами были рак молочной железы (53%), за которым следовал рак толстого кишечника (14%) и матки (12%). У некоторых участниц обнаружили рак яичников и кожи. Чаще всего заболевания диагностировали у женщин, ведущих сидячий образ жизни. Участницы, которые были активны и много ходили, напротив, были меньше подвержены риску возникновению рака.

Исследователи отметили, что проживание в районах с парковыми зонами и удобными тротуарами мотивировало женщин больше ходить пешком.

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