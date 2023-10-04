Академик РАН Сергеев рассказал о развитии лазеров в будущем

Следующий шаг развития методик изучения сверхбыстрых процессов – это зептосекундные лазеры, при помощи которых можно будет увидеть процессы в ядре атома, об этом «Газете.Ru» рассказал академик РАН, научный руководитель Национального центра физики и математики Александр Сергеев.

Нобелевскую премию по физике 2023 года получили физики Пьер Агостини из Университета штата Огайо, Ференц Крауш из Института квантовой оптики имени Макса Планка, а также Анн Л'Юилье из Университета Пьера и Марии Кюри за создание аттосекундного лазера, с помощью которого можно увидеть движение электронов внутри атомов и молекул.

Будущие зептосекундные лазеры, по словам академика, будут продолжением развития аттосекундной физики, за которую присуждена это Нобелевская премия. В свою очередь аттосекундные лазеры идут вслед за фемтосекундными.

«Пять лет назад Нобелевская премия была выдана за фемтосекундные лазеры, которые позволили увидеть движение атомов в молекуле. В этом году премию получили за аттосекундные лазеры, которые позволяют понять, как двигаются электроны внутри атома. Это следующий срез наблюдения матери. Дальше мы получим зептосекундные лазеры, которые позволять увидеть, что происходит в ядре атома», – рассказал Сергеев.

Движение по пути усиления пиковой мощности лазеров подразумевает освоение все более коротких импульсов. Это направление развивается и в России.

«Если повезет, то мы сможет забраться в субаттосекунды, и создадим лазер для зептосекундных импульсов. С его помощью мы увидим во времени процессы, которые идут внутри ядра», – отметил Сергеев.

Подробнее о том, за что дали Нобелевскую премию по физике в 2023 году – в материале «Газеты.Ru»