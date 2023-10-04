Утекли имена лауреатов Нобелевской премии по химии 2023 года

Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2023 году станут ученые Мунги Бавенди, Луиc Брюс и Алексей Екимов за открытие и синтез квантовых точек — письмо Королевской академии наук Швеции с именами лауреатов было по ошибке разослано на четыре часа раньше официального объявления, сообщает телеканал SVT.

«Нобелевская премия по химии 2023 года присуждается за открытие и исследование квантовых точек — наночастиц, которые настолько малы, что их размер определяет их свойства», — говорится в пресс-релизе.

В Королевской академии наук Швеции подчеркивают, что еще не приняли окончательное решение, и победитель официально будет объявлен на церемонии, которая пройдет в 12:45 по московскому времени.

«Единственное, что могу сказать, это то, что мы не можем комментировать произошедшее и никакого решения не принято», — пояснила представитель академии Ева Невелиус.

В прошлом году премия досталась профессору Стенфордского университета Каролин Бертоцци, профессору Мортену Мелдалу из Копенгагенского университета и химику Барри Шарплессу из Института Скриппса в США за вклад в развитие клик-химии и биоортогональной химии.

Ранее Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по физике, а также по физиологии и медицине.