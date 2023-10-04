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Перечислены признаки, указывающие на неполадки в работе щитовидной железы

Врач Катхурия: сонливость, злость и апатия указывают на проблемы с щитовидкой

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На неполадки в работе щитовидной железы могут указывать сонливость, вспышки гнева, апатия, потливость и сухость кожи, об этом «Газете.Ru» рассказала эндокринолог Европейского Медицинского Центра (EMC) Юлия Катхурия.

Щитовидная железа – один из важных эндокринных органов. Она отвечает за скорость метаболизма и выработку энергии для жизнедеятельности. Неполадки в работе щитовидной железы приводят к изменениям в психоэмоциональной сфере.

«При избытке гормонов человек может испытывать прилив энергии, может на какое-то время повыситься работоспособность, про таких людей говорят, что они «то шьют, то порют», но одновременно повышается раздражительность, эмоциональность, случаются вспышки гнева, бывает сложно уснуть, снижается качество сна, он становится прерывистым и через некоторое время может возникнуть ощущение утомляемости», – объяснила специалист.

Аппетит также может быть повышенным, вес при этом снижается. Человеку также может казаться, что в помещении или на улице жарко при отсутствии реальной жары. Также учащается сердцебиение и увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему.

«Недостаток гормонов может проявляться снижением настроения, он провоцирует депрессию, сонливость и апатию; склонность к отечности, сухости кожи, замедление ритма сердечных сокращений. Кроме того, человек будет постоянно испытывать сонливость и повышенную утомляемость, независимо от того, как давно он проснулся», – отметила Катхурия.

По словам специалиста, заболевания эндокринной системы могут проявляться постепенно и длительное время оставаться незамеченными, поэтому важно ежегодно проходить обследование у эндокринолога. В случае возникновения вышеперечисленных симптомов также важно обратиться к специалисту.

Ранее специалист назвала самый опасный для организма сахарозаменитель.

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