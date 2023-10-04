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Ученые выяснили, сколько раз в неделю нужно заниматься фитнесом для здоровья и красоты

SciTechDaily: три-пять коротких тренировок в неделю повышают силу и здоровье

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Ученые из Университета Эдит Коуэн в Австралии обнаружили, что три-пять коротких тренировок в неделю принесут наибольшую пользу для здоровья и развития силы. Даже несколько минут регулярных упражнений способны изменить фигуру и самочувствие к лучшему. Об этом сообщает SciTechDaily.

В исследовании приняли участие 26 добровольцев. Все они должны были несколько раз в неделю выполнять упражнение, направленное на трехсекундное эксцентрическое сокращение бицепса. Этот тип нагрузки действует на мышцы во время медленного опускания тяжелой гантели из согнутого положения руки в прямое.

Ученые разделили участников на две группы: первая группа выполняла упражнение однократно два дня в неделю, а вторая — три дня. Спустя четыре недели исследователи сравнили силу бицепсов участников. Те, кто выполнял упражнение дважды в неделю, не заметили существенных изменений, в то время как мышцы участников второй группы стали немного сильнее.

Затем исследователи провели второй эксперимент с участием двух групп добровольцев: первая выполняла упражнение три раза в неделю, а вторая — пять. В результате бицепсы участников второй группы стали на 10% сильнее, чем у испытуемых из первой.

Ученые отметили, что для улучшения показателей здоровья и создания спортивной фигуры регулярность тренировок важнее, чем длительность. Чтобы достичь результатов, упражняться нужно не менее трех раз в неделю. Кроме того, одно-два интенсивных занятия фитнесом в неделю будут не так эффективны, как три-пять легких или умеренных тренировок.

Тем не менее, не стоит нагружать мышцы ежедневно, поскольку их адаптация к нагрузкам происходит во время отдыха. Слишком частые тренировки могут привести к ухудшению самочувствия.

Ранее ученые назвали причину неэффективности тренировок для похудения.

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