Зоологи выяснили, что голос каждого попугая-монаха уникален

Международная группа ученых из Института поведения животных Макса Планка в Германии и Музея естественных наук Барселоны изучила вокальные особенности попугаев-монахов, обитающих в Южной Америке и некоторых регионах Европы. Они пришли к выводу, что у каждой птицы есть собственный уникальный тон голоса, позволяющий точно идентифицировать конкретную особь. Исследование опубликовано в научном журнале Royal Society Open Science (RSOS).

У людей сложный и гибкий голосовой репертуар, но мы все равно можем узнавать друг друга только по звуку речи благодаря так называемому голосовому отпечатку. Наш речевой тракт придает голосу индивидуальное звучание.

Многие социальные животные также используют голос, чтобы их узнавали. Например, у птиц, летучих мышей и дельфинов особи обладают уникальным позывным, который позволяет идентифицировать их членам группы. Но подобные звуки кодируют идентичность носителя только в одном типе сигналов. До недавнего времени считалось, что у зверей и птиц нет собственных голосовых отпечатков.

Специалист Института поведения животных Макса Планка Симеон Смил и его коллеги записали более 5 тыс. криков попугаев-монахов в парках Барселоны. Затем исследователи применили набор моделей, чтобы распознать отдельных птиц по их голосам. В ходе анализа они обнаружили индивидуальные особенности в тональности голосов попугаев.

Далее ученые применили инструмент на основе искусственного интеллекта, который используется для идентификации человека по тембру речи. После обучения ИИ научился различать попугаев также хорошо, как и людей.

По словам Симеона Смила, открытие повышает вероятность того, что у других видов животных с гибкой речью, таких как дельфины и летучие мыши, тоже могут существовать индивидуальные голосовые отпечатки.

Ранее ученые выяснили, что вымирающий в дикой природе вид попугаев хорошо прижился в городах.