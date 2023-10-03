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Ученые назвали пять качеств личности, помогающих справиться со стрессом

PSPR: эмоционально стабильные экстраверты лучше других переносят потрясения

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Американские ученые из Северо-Западного университета в Чикаго и Университета A&M в Техасе и Иллинойского университета в Урбана-Шампейне определили набор качеств личности, помогающих перенести стресс с минимальным ущербом для своей психики. Исследование опубликовано в научном журнале Personality and Social Psychology Review (PSPR).

Специалисты проанализировали 250 предыдущих работ и выделили общие моменты. Согласно их выводам, лучшую душевную устойчивость в сложных ситуациях демонстрируют эмоционально стабильные, добросовестные, воспитанные и открытые экстраверты.

Рассматривая каждое качество в отдельности, ученые объяснили, что люди с высоким показателем экстраверсии находят социальные взаимодействия полезными и участвуют в большем количестве мероприятий. Общественная поддержка помогает смягчить стрессовые переживания.

Эмоциональная стабильность характеризуется склонностью к пониженному уровню негативных переживаний от различных событий.

Добросовестные люди склонны планировать свои действия заранее, что помогает минимизировать стресс или вообще избежать неприятных ситуаций.

Люди с высокой степенью открытости, как правило, любопытны и ищут нового опыта. Поэтому они склонны считать различные ситуации менее стрессовыми и находить в неприятностях положительные стороны.

Наконец, хорошие манеры помогают располагать к себе людей, что сводит к минимуму стресс от общения и создает возможности для прочных социальных связей.

Ранее ученые назвали мощный инструмент для борьбы со стрессом на рабочем месте.

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