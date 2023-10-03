Ученые создали «суперлимфоциты», способные уничтожать рак и инфекции

Американские ученые из Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса модифицировали один из белков в иммунных лимфоцитах (также известных как Т-клетки), сделав их более устойчивыми и способными уничтожать раковые опухоли и инфекции за счет иммунитета пациента. Исследование опубликовано в научном журнале JCI Insight.

«Максимизация эффективности терапии на основе Т-клеток остается критической задачей. Мы нашли мощный способ повысить функцию Т-клеток, предлагая многообещающий путь для улучшения иммунотерапии рака и потенциального лечения широкого спектра инфекционных и других заболеваний», — отметил ведущий автор статьи, доктор Дэвид Касс.

Ученые ввели мутацию в ген белка TSC2, заставив его активнее реагировать на вирусы и раковые антигены. По словам специалиста, модификация сработала как «регулятор громкости»: она не проявляла себя в отсутствии мишеней для лейкоцита, но при появлении угрозы стимулировала клетку активнее с ней бороться.

Исследователи также обнаружили, что модифицированные Т-клетки размножались в больших количествах во время первоначального иммунного ответа и затем сохранялись в организме в течение длительного времени.

Исследователи планируют провести дальнейшие исследования с плотными опухолями при раке легких, печени и толстой кишки, в которых, по сравнению с лейкемией и другими онкопоражениями крови, сложнее добиться полного успеха с помощью терапии на основе лимфоцитов.

Ранее ученые приблизились к созданию импланта для обнаружения и лечения рака.