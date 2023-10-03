Экологи усомнились в пользе высадки деревьев для компенсации выбросов углерода

Международная группа ученых из Великобритании и ЮАР изучила эффект от компенсации углеродных выбросов за счет создания плантаций деревьев. По их словам, этот метод борьбы с изменением климата не очень действенный и представляет угрозу для местных экосистем. Исследование опубликовано в научном журнале Trends in Ecology and Evolution (TEV).

«Несмотря на широкий спектр экосистемных функций, предоставляемых тропическими экосистемами, общество свело ценность этих экосистем всего к одному показателю — углероду. Нынешняя и новая политика не должна способствовать деградации экосистем посредством посадок деревьев с узким подходом к улавливанию углерода», — говорится в статье.

Часто предполагается, что посадка деревьев для улавливания углерода также приносит пользу биоразнообразию и увеличивает социально-экономические выгоды, но авторы исследования утверждают, что обычно это не так.

Тропические экосистемы обладают высоким биоразнообразием и предоставляют множество экосистемных преимуществ, таких как поддержание качества воды, здоровье почвы и опыление растений.

Для сравнения, плантации улавливания углерода обычно представляют собой монокультуры, и в них во всем мире доминируют всего пять видов деревьев — тик, красное дерево, кедр, гревиллея крупная и черная акация, — которые выращиваются для получения древесины и целлюлозы.

Хотя эти плантации могут быть экономически ценными, они обычно поддерживают более низкий уровень биоразнообразия. Например, в бразильской саванне Серрадо увеличение древесного покрова на 40% уменьшило разнообразие растений и муравьев примерно на 30%.

Плантации также могут непосредственно разрушать экосистемы за счет уменьшения стока рек, истощения грунтовых вод и подкисления почв, утверждают исследователи.

В докладе также сказано, что борьба с выбросами только за счет посадки новых деревьев потребует задействования колоссальных территорий. Для компенсации годовой парниковой эмиссии человечества потребуется покрыть целиком покрыть лесами пространство, сравнимое с совокупной площадью России, Китая, США и Великобритании.

По словам ученых, для решения проблемы необходимо сосредоточиться на сохранении нетронутых экосистем, таких как тропические луга и саванны.

Ранее ученые выяснили, что арктические мхи и лишайники могут превратиться из поглотителей углерода в его производителей.