Генетики выяснили историческое место происхождения лимонов и апельсинов

Команда специалистов по генеалогии и садоводов из Китая, США и Австралии нашла доказательства происхождения цитрусовых растений на территории, которая сейчас является южным Китаем. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Genetics.

Хотя цитрусовые широко распространены в теплых и тропических регионах по всему миру, до сих пор было неясно, где они появились впервые. Ранее предполагалось, что прародители лимонов и мандаринов могли возникнуть в Австралии, предгорьях Гималаев или Китае.

Ученые провели генетическое исследование 314 цитрусовых или родственных им растений. Они также организовали экспедиции в вероятные места происхождения цитрусовых видов. Они выяснили, что самым старым из них оказался понцирус, или трехлистный лимон, чей возраст составил около 8 млн лет.

Родиной понцируса признали юг Китая, что позволило предположить, что все многообразие современных цитрусовых произошло из этого региона.

Исследователи считают, что из Китая далекие предки цитрусовых могли попасть на территорию современной Индии после того, как Азиатская тектоническая плита столкнулась с Индийской тектонической плитой примерно 25 млн лет назад. Оттуда растения распространились до земель, окружающих Средиземное море.

Ранее генетики определили историческую родину домашних кошек.