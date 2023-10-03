Названы области применения технологии, за которую дали «Нобеля» по физике в 2023 году

Аттосекундные лазеры, за которые в 2023 году ученым Пьеру Агостини, Ференцу Краушу и Анн Л'Юилье выдали Нобелевскую премию за физику, можно применить в физике, биологии и электронике, рассказал «Газете.Ru» ведущий сотрудник Института прикладной физики РАН (Нижний Новгород) Михаил Рябикин.

Изучением аттеросекундных импульсов занимаются и российские научные группы, одна из них работает в Институте прикладной физики РАН.

«Мы изучали разные варианты получения аттосекундных импульсов: как их получать с большей эффективностью, интенсивностью, с заданным профилем электрического поля, поляризацией. Мы изучаем, как управлять характеристиками этих вспышек света и как их использовать. Например, есть фотоэлементы, которые срабатывают на свет, тогда происходит фотоионизация, появляется свободный электрон и ток. Никто не знал, как быстро срабатывают эти фотоэлементы, как быстро появляется этот фототок. Эти импульсы позволят с точностью 20 аттосекунд прописать, сколько времени нужно электрону, чтобы покинуть атом и вырваться наружу. Теперь мы можем измерить это время фотоэффекта», — объясняет Рябикин.

Еще одно применение — создание новых проводников электричества. По словам Рябикина, с помощью аттосекундных лазеров удалось засечь, как вещество из изолятора может ненадолго стать проводником, а потом обратно.

«Например, если на кремний посветить коротким лазерным импульсом, то он превращается из диэлектрика в проводник. Когда импульс заканчивается, происходит возвращение в обратное состояние. Без технологии мы бы это никогда не узнали. Это можно применить для ускорения работы компьютеров — мы можем на этом построить ячейку памяти», — рассказал Рябикин.

Также с помощью технологии можно управлять химической реакцией – с помощью вспышек света можно направить электрон в нужные места молекулы. Таким образом можно значительно улучшить работу солнечных батарей. Аттосекундные импульсы также могут использоваться для идентификации различных молекул при диагностике различных заболеваний, например рака легких.

Подробнее о том, за что дали Нобелевскую премию по физике в 2023 году – в материале «Газеты.Ru»

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