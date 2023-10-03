Стало известно, когда новые российские станции отправятся к Луне

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что новые российские межпланетные станции «Луна-26» и «Луна-27» могут направиться к спутнику Земли раньше запланированного срока. Его слова передает ТАСС.

По словам Борисова, в «Роскосмосе» полны решимости продолжить лунную программу.

«Рассматриваем возможность сдвинуть миссии «Луны-26» и «Луны-27» влево, чтобы как можно быстрее получить необходимые нам результаты», — добавил Борисов.

До этого «Роскосмос» обнародовал данные по крушению «Луны-25».

В госкорпорации на основании расследования инцидента считают, что причиной крушения «Луны-25» стал сбой системы управления. Одной из наиболее вероятных причин стало внештатное функционирование бортового комплекса управления, связанное с невключением блока акселерометров в приборе БИУС-Л (блок измерения угловых скоростей). Возможно, в один массив данных попали команды с различным приоритетом исполнения.

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