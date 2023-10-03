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Бразилию, Турцию и ЮАР пригласили принять участие в проекте РОС

«Роскосмос» предложил Бразилии, Турции и ЮАР принять участие в проекте РОС

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Роскосмос/Depositphotos

«Роскосмос» предложил космическим агентствам Бразилии, Турции и ЮАР присоединиться к проекту Российской орбитальной станции (РОС). Об этом заявил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов, передает ТАСС.

По его словам, контакты в рамках Международного астронавтического конгресса показали, что интерес к российским достижениям в космической сфере очень высокий. Представители госкорпорации рассказали зарубежным коллегам о планах по развитию РОС, особенностях пилотируемой программы и пригласили их принять участие.

«Неподдельный интерес у коллег из Турции, Бразилии, ЮАР», — отметил Борисов.

Он уточнил, что наиболее плодотворные контакты сложились со странами, входящими в БРИКС.

В середине сентября стало известно, что РФ и США готовят дополнение к соглашению о перекрестных полетах на МКС. По словам Борисова, они направлены на обеспечение безопасности экипажа и доказали свою состоятельность.

Ранее стало известно, что американское космическое агентство NASA выразило надежду на дальнейшую работу с «Роскосмосом» после 2028 года.

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