Бразилию, Турцию и ЮАР пригласили принять участие в проекте РОС

«Роскосмос» предложил космическим агентствам Бразилии, Турции и ЮАР присоединиться к проекту Российской орбитальной станции (РОС). Об этом заявил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов, передает ТАСС.

По его словам, контакты в рамках Международного астронавтического конгресса показали, что интерес к российским достижениям в космической сфере очень высокий. Представители госкорпорации рассказали зарубежным коллегам о планах по развитию РОС, особенностях пилотируемой программы и пригласили их принять участие.

«Неподдельный интерес у коллег из Турции, Бразилии, ЮАР», — отметил Борисов.

Он уточнил, что наиболее плодотворные контакты сложились со странами, входящими в БРИКС.

В середине сентября стало известно, что РФ и США готовят дополнение к соглашению о перекрестных полетах на МКС. По словам Борисова, они направлены на обеспечение безопасности экипажа и доказали свою состоятельность.

Ранее стало известно, что американское космическое агентство NASA выразило надежду на дальнейшую работу с «Роскосмосом» после 2028 года.