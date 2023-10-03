Российские ученые повысили качество спутникового зондирования Земли

Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) нашли способ получать более точные данные о провалах и других изменениях на поверхности Земли по результатам радарной интерферометрии — метода дистанционного зондирования с помощью спутников. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

На основе данных космического зондирования создаются интерферограммы — графические результаты совмещения снимков одной и той же местности, сделанных в разное время. Подобные материалы позволяют оценить степень осадки грунта и другие геологические изменения.

Инженер кафедры «Маркшейдерское дело, геодезия и геоинформационные системы» ПНИПУ Виктория Тютюкова проанализировала методы получения интерферограмм и установила количество снимков, дающих результат с минимальной погрешностью. Согласно ее расчетам, для достижения наивысшей точности нужно не менее 14 интеферограмм, то есть 14 циклов съемок за сезон.

«Точность определения оседаний земной поверхности зависит от количества данных и наличия случайных, систематических и грубых ошибок. Слепое внесение избыточного количества интерферограмм без учета их погрешности приводит к снижению точности результатов обработки данных. При выборе интерферограмм целесообразно применять метод визуальной отбраковки (поскольку он менее трудоемок), однако исполнитель должен иметь опыт в данной области», — рассказала Виктория Тютюкова «Газете.Ru».

Качественные данные спутникового зондирования позволят своевременно обнаруживать деформации земной поверхности, возникающие в результате тектонических процессов и человеческой деятельности (например, добычи полезных ископаемых). Это поможет вовремя распознать угрозу разрушения зданий и инфраструктуры, а также затопления и заболачивания территорий, уточнили в ПНИПУ.

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