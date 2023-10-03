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Ученые выявили связь между бессонницей и гипертонией у женщин

EurekAlert: бессонница увеличивает риск развития гипертонии у женщин

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Ученые из медицинской школы Бригама в США обнаружили связь между бессонницей и риском развития гипертонии у женщин. Вероятнее всего, проблемы со сном или его недостаток могут влиять на процесс сужения и расширения кровеносных сосудов и угнетать функцию клеток, регулирующих сосудистый тонус. Об этом сообщает EurekAlert.

В шестилетнем исследовании приняли участие 66 122 женщины в возрасте от 25 до 42 лет, у которых не было гипертонии. Ученые собрали информацию о возрасте участниц, их расовой принадлежности, индексе массы тела (ИМТ), диете, образе жизни, физической активности, а также наличии родственников с гипертонией. Каждые два года исследователи фиксировали случаи возникновения этого заболевания среди испытуемых. Также ученые регулярно обновляли информацию о продолжительности и качестве сна участниц.

Результаты исследования показали, что женщины, которые спали менее семи-восьми часов в сутки, имели более высокий риск развития гипертонии. Вероятность появления заболевания также была выше у женщин, которые испытывали трудности с засыпанием или просыпались несколько раз за ночь.

Авторы отметили, что бессонница запускает ряд процессов, которые могут увеличить уровень натрия в организме, повысить жесткость артерий и частоту сердечных сокращений, потенциально приводя к гипертонии. Нарушения цикла сна и бодрствования также влияют на эластичность кровеносных сосудов.

Ученые надеются расширить свое исследование, включив в него мужчин.

Ранее были названы расстройства сна, связанные с повышенным риском деменции.

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