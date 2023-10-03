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Ежедневное употребление черного чая снижает риск возникновения диабета

ЕurekAlert: черный чай эффективен в борьбе с сахарным диабетом

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Ученые из университета Аделаиды в Австралии в составе научного коллектива выяснили, что ежедневное употребление черного чая может помочь в борьбе с сахарным диабетом. Оказалось, что у любителей этого напитка более низкий риск возникновения как преддиабета, так и сахарного диабета второго типа. Об этом сообщает ЕurekAlert.

Преддиабет — период времени, предшествующий возникновению сахарного диабета, состояние предрасположенности к этому заболеванию.

В исследовании приняли участие 1923 человека в возрасте 20-80 лет. У 436 участников ранее диагностировали диабет, у 352 — преддиабет. Оставшиеся 1135 имели нормальный уровень глюкозы в крови. Участники рассказали, как часто они употребляют чай и какого сорта напиток предпочитают. Затем ученые взяли образцы мочи у каждого испытуемого и оценили соотношение глюкозы к креатинину и резистентность к инсулину.

У людей с диабетом часто повышена способность почек к реабсорбции сахара, поэтому их почки извлекают больше глюкозы, снижая ее выведение с мочой. Это способствует повышению уровня сахара в крови. Результаты показали, что ежедневное употребление чая было связано с увеличением содержания глюкозы в моче. Это означает, что излишки сахара выводятся из организма и не могут спровоцировать повышение уровня глюкозы.

Исследователи подсчитали, что употребление чая снижает риск возникновения преддиабета на 15%, а диабета второго типа — на 28%. Более выраженное терапевтическое действие оказывает черный чай.

Авторы отметили, что способность этого напитка стимулировать почки выделять глюкозу схожа с действием некоторых противодиабетических препаратов. В дополнение к приему лекарств употребление черного чая поможет лучше контролировать уровень глюкозы в крови.

Ранее стало известно, как освещение влияет на контроль сахара при диабете.

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