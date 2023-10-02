В Сибири работают над созданием мРНК-вакцины от гриппа, опираясь на нобелевские достижения

Специалисты Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН занимаются разработкой мРНК-вакцины от гриппа, опираясь на основополагающую статью биохимиков Каталин Карико и Дрю Вайсман, которым сегодня присуждена Нобелевская премия. Об этом «Газете.Ru» рассказал заведующий лабораторией геномного редактирования Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, директор по развитию группы компаний «Биосан» и «Биолабмикс» Григорий Степанов.

«Мы занимаемся разработкой варианта мРНК вакцины от гриппа. Мы запустили эксперимент на мышах, хотим проверить, правильно ли собрана структура мРНК, правильно ли она доставляется в клетки. Впереди еще один год испытаний», – объяснил Степанов.

По словам ученого, разработчики вакцины СО РАН ориентируются на основополагающую статью, которая была написана в 2005-ом году нобелевскими лауреатами Каталин Карико и Дрю Вайсман. Им присудили премию за разработку метода синтеза мРНК, который лег в основу западных вакцин против COVID-19, разработанных компаниями Pfizer и Moderna.

По словам Степанова, российская мРНК-вакцина от гриппа будет создана на основе универсальной платформы мРНК, которая разработана в Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН.

«Разработка универсальной структуры искусственных мРНК позволит в будущем заменять некоторые нуклеотиды, которые отвечают за то, против какого вируса работает препарат, и перенаправлять действие вакцины на другие патогены» – отметил Степанов.

Ранее российские ученые оценили присуждение Нобелевки за мРНК-вакцины от COVID-19.