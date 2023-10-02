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В России разрабатывают мРНК-вакцину для лечения агрессивного рака

Академик Гинцбург: мРНК-вакцины можно применять для лечения рака, когда другого выбора нет

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Все мРНК-вакцины имеют серьезные побочные эффекты, которые могут угрожать жизни человека, поэтому их можно применять только в том случае, когда другого выбора уже нет, например, для лечения агрессивного рака, рассказал «Газете.Ru» глава Института им. Н.Ф.Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

В 2023 году лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали биохимики Каталин Карико и Дрю Вайсман за разработку метода синтеза мРНК, который лег в основу первых вакцин против COVID-19.

«мРНК-технологии имеют большое количество побочек, в том числе миокардитов как внешней так и внутренний оболочки сердечной камеры. Они возникают за счет того, что наша иммунная система воспринимает те липиды, в которые упаковано мРНК, как чужеродные. Кроме того, мРНК в плане эволюции нонсенс для организма, когда оно вводится в таких количествах, как при вакцинации, и он воспринимает их как чужеродные. В результате в организме возникает сильнейшее воспаление», — объяснил академик.

Однако, по его словам, эти вакцины все же можно применять в редких случаях, например, при меланоме. Созданием подобных мРНК-вакцин против онкологических заболеваний занимаются в Центре Гамалеи.

«Мы продолжаем создавать мРНК-вакцину против онкологических заболеваний. В этом случае окна выборов не существует. Например, при меланоме использование мРНК-препаратов позволяет создать очень мощный иммунитет», — рассказал Гинцбург.

Ранее академик РАН Гинцбург рассказал о комплексе мер для защиты от старых и новых инфекций.

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