Психологи нашли связь между социальным окружением тихих подростков и депрессией

Застенчивые подростки чаще сталкиваются с депрессией, если их близкие друзья тоже обладают робким характером. К такому выводу пришли американские ученые из Университета штата Нью-Йорк в Буффало. Исследование опубликовано в научном журнале Personality and Individual Differences (PID).

Застенчивость – черта личности, характеризующаяся чувством опасения, дискомфорта или нервозности в социальных ситуациях или при взаимодействии с незнакомыми людьми. В детстве и подростковом возрасте застенчивость является одним из наиболее важных компонентов показателей психопатологии (например, симптомов депрессии или тревоги). Известно, что скромные молодые люди обычно налаживают связи со сверстниками, обладающими схожим темпераментом.

Авторы исследования хотели оценить взаимосвязь между застенчивостью, тревогой, симптомами депрессии и поддержкой друзей. Специалисты также хотели выяснить, может ли связь между скромностью и неблагоприятными последствиями для психики быть достигнута посредством самозамалчивания — подавления собственных мыслей, эмоций и мнений ради избегания конфликтов, сохранения гармонии или оправдания ожиданий окружающих. Зачастую это делается в ущерб собственному благополучию и самовыражению.

В исследовании участвовали 178 подростков в возрасте около 14 лет. Они заполнили специальные опросники для оценки застенчивости, одиночества, депрессии и социальной неудовлетворенности.

Результаты показали непосредственную связь между застенчивостью и симптомами депрессии в том случае, если друзья участников тоже вели себя скромно и не подбадривали товарищей. В то же время практикующие такое поведение ребята чувствовали снижение тревоги.

«Результаты показывают, что застенчивость друзей может способствовать возникновению депрессивных симптомов у очень застенчивых молодых людей, а склонность застенчивых молодых людей и, в некоторой степени, их друзей к молчанию может повредить отношениям, но помочь справиться с тревожностью на какое-то время», — заключили авторы исследования.

Ранее ученые выяснили, что задумчивые дети чаще впадают в депрессию во взрослом возрасте.