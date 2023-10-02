Ученые разрабатывают имплант для обнаружения и лечения рака

Ученые из университета Райса в США приблизились к созданию нового устройства для обнаружения и лечения рака. Этот имплантируемый прибор будет использоваться для доставки лекарств в организм и уничтожения раковых клеток. Об этом сообщает TimesNewsUK.

Гибридный регулятор молекулярного производства или HAMMR — это прибор, оснащенный датчиками, которые отслеживают быстро мутирующие раковые клетки и регулируют выделение иммунотерапевтических препаратов в зависимости от реакции пациента. Лечащий врач определяет, какие лекарства необходимы пациенту, затем препарат вводится в устройство, которое впоследствии имплантируется в брюшную полость. Прибор предназначен для краткосрочного использования (до 60 дней) и заряжается вне человеческого тела.

Исследователи заявили, что новая технология сможет улучшить результаты терапии трудно поддающихся лечению видов рака, таких как рак яичников и поджелудочной железы.

Биоинженер Омид Вейсе, который руководит исследованием, отметил, что похожие приборы уже разрабатывались для лечения диабета. Некоторые люди используют инсулиновую помпу — устройство, которое непрерывно вводит инсулин под кожу.

Также ученые добавили, что устройство поможет в режиме реального времени отследить, как изменяются раковые клетки. Возможно, полученные данные HAMMR будет отправлять на смартфон.

Ранее ученый объяснил, как поведение человека влияет на лечение рака.