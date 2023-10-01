Найдено простое средство борьбы с эректильной дисфункцией

Ученые из Медицинского колледжа Корейского католического университета обнаружили, что масло красного женьшеня безопасно и эффективно для улучшения сексуальной функции у мужчин. Исследование было опубликовано в журнале The World Journal of Men's Health (WJMH).

Ученые исследовали масло красного женьшеня, так как оно известно своими свойствами, включая укрепление иммунитета, восстановление жизненных сил, снятие усталости, улучшение кровотока, памяти. Также в традиционной медицине азиатских стран зафиксировано положительное влияние масла на нарушения эрекции.

Авторы набрали выборку из 88 мужчин в возрасте от 40 до 75 лет с проблемами с эрекцией и мочеиспусканием. Они были распределены в две группы: первая принимала плацебо препарат, а вторая – масло красного женьшеня. Спустя 6 и 12 недель авторы провели оценку индекса эректильной функции и мочеиспускания, для оценки безопасности масла дополнительно проводились анализы мочи и крови.

Как показали результаты: масло красного женьшеня эффективно в борьбе с простатитом и эректильной дисфункцией.

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