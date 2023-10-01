Палеонтологи обнаружили ранее не описанный род саламандр

Палеонтологи Санкт-Петербургского государственного университета и Института геологии алмаза и благородных металлов СО РАН вместе с коллегами из Великобритании и Германии обнаружили в Сибири новый род саламандры. Об этом «Газете.Ru» сообщили в СПбГУ.

Остатки двух саламандр нашли на территории местонахождения Тээтэ в Якутии. Эта находка подтверждает наличие фауны, пережившей вымирание в конце юрского периода на территории современной Сибири.

«Первая из найденных саламандр – довольно примитивная, но крупная – 30-40 сантиметров – особь. Благодаря обнаруженным позвонкам удалось определить, что это новый, ранее не описанный род. Вторая саламандра мелкая, около 10 сантиметров, нам удалось обнаружить только несколько ее зубных костей, что не позволяет точно определить ее вид. Однако по своему строению она близка к реликтовой саламандре, возможно, она тоже является юрским реликтом», – рассказал «Газете.Ru» профессор кафедры зоологии позвоночных СПбГУ Павел Скучас.

В фауне этого местонахождения Тээтэ в основном реликты юрского периода, которые к началу мелового периода на других территориях уже вымерли. Однако находка указывает на то, что юрские позвоночные продолжали жить в нем также в меловой период. Такие находки подтверждают, что на территории Сибири в конце юрского периода находилась область Великий Сибирский рефугиум (от лат. — убежище), где позвоночные животные смогли пережить переход к меловому периоду, тогда как на других территориях они вымерли.

Подтверждением этому стали находки около села Шестаково в Кемеровской области, где также были обнаружены юрские реликты и сходные «пары больших и маленьких саламандр».

Для определения видовой принадлежности и дальнейшего изучения найденной саламандры палеонтологи Университета планируют совершить еще одну экспедицию на местонахождение Тээтэ.

Ранее палеонтологи открыли в Австралии неизвестные виды трилобитов.