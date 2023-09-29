Ученые обнаружили новый биомаркер болезни Альцгеймера

Ученые из Питтсбургского университета в США в составе научного коллектива провели исследование и обнаружили, что ночная потливость может быть связана с повышенной вероятностью развития болезни Альцгеймера. Чем чаще и интенсивнее ощущаются приливы жара — тем выше риск. Об этом сообщает SciTechDaily.

Болезнь Альцгеймера обычно возникает в пожилом возрасте и характеризуется прогрессирующим снижением интеллекта, нарушением памяти и изменением личности. По статистике именно женщины составляют две трети людей, у которых диагностировали заболевание.

В исследовании приняли участие 248 женщин от 45 до 67 лет. Ученые отслеживали температуру тела и уровень потоотделения участниц с помощью специальных датчиков, прикрепленных к браслетам. Испытуемые должны были носить их в течение дня и ночи.

Выяснилось, что женщины, которые испытывали сильные приливы жара, имели более низкое соотношение белковых фрагментов бета-амилоидов 42/40 в плазме крови. Это свидетельствует о наличии аномальных скоплений белка в мозге, которые, в свою очередь, могут провоцировать развитие болезни Альцгеймера. Чем чаще проявлялась ночная потливость — тем выше был риск появления амилоидных бляшек.

Исследователи отмечают, что людям среднего возраста стоит принять этот биомаркер во внимание, чтобы своевременно пройти диагностику и начать лечение.

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