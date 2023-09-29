Ходьба по лестнице может снизить риск болезней сердца на 20%, выяснили ученые

Ученые из Тулейнского университета выяснили, что подъем на более чем 50 лестничных ступеней в день может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 20%. Исследование опубликовано в журнале Atherosclerosis.

Авторы использовали данные 450 тысяч взрослых из Британского биобанка. Медианное время наблюдения за ними составило 12,5 лет. Ученые рассчитали предрасположенность участников к сердечно-сосудистым заболеваниям на основе семейной истории болезней и образа жизни.

Исследование показало, что ежедневный подъем по лестнице связан со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний на 20%, причем чем больше ступенек проходил человек, тем ниже был риск. Особенно полезна ходьба по лестнице оказалась для людей с наиболее высоким риском.

«Короткие периоды высокоинтенсивной нагрузки во время подъема по лестнице — это эффективный и не требующий большого времени способ улучшить здоровье сердечной и дыхательной систем и липидный профиль, особенно среди тех, кто не может выполнить текущие рекомендации по физической активности. Эти результаты подчеркивают потенциальные преимущества подъема по лестнице как первичной меры профилактики сердечно-сосудистых заболеваний», — пишут авторы.

Всемирная Организация Здравоохранения рекомендует людям от 18 до 64 лет уделять аэробной физической активности умеренной интенсивности не менее 150‑300 минут в неделю, либо высокой интенсивности — не менее 75‑150 минут в неделю. Также два раза в неделю или чаще следует выполнять упражнения, направленные на развитие силы мышц.

Ранее ученые выяснили, что всплески активности в течение дня снижают риск инсульта.