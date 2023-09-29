Популярный препарат для лечения диабета снижает тягу к алкоголю и азартным играм

Оземпик, препарат, который применяется при лечении сахарного диабета второго типа и иногда назначается врачами для снижения веса, оказался способен помочь в борьбе не только с пищевой зависимостью. Интернет-пользователи сообщили DailyMail, что после начала приема Оземпика у них пропало желание употреблять алкоголь и играть в азартные игры.

Препарат работает, заставляя поджелудочную железу выделять больше инсулина и снижая выработку гормона глюкагона печенью. Это подавляет аппетит и замедляет работу желудка, поэтому человек дольше чувствует себя сытым. Из-за того, что лекарство помогает поджелудочной железе вырабатывать инсулин, Оземпик показан людям с сахарным диабетом второго типа. Также препарат может быть эффективен для лечения некоторых гормональных заболеваний.

Американка Карен Рамирес, одна из участниц опроса, проведенного DailyMail, принимала Оземпик в связи с синдромом поликистозных яичников — это заболевание заставляет яичники вырабатывать чрезмерное количество мужских половых гормонов. Женщина поделилась, что спустя несколько месяцев после начала приема у нее появилось отвращение к алкоголю. Тот же эффект отметили несколько анонимных пользователей сети. Некоторые участники добавили, что этот препарат может помочь людям, страдающим алкоголизмом.

Ранее исследование ученых из Гетеборгского университета в Швеции показало, что семаглутид — действующее вещество Оземпика, действительно способно уменьшить тягу к спиртным напиткам. Ученые подвергли мышей длительному воздействию алкоголя, а затем убрали его, чтобы обострить зависимость. Грызуны, которые употребляли семаглутид, выпили в два раза меньше алкоголя, чем те, на которых не тестировали препарат.

Другой участник опроса сообщил, что впервые после приема Оземпика мысль об азартных играх показалась ему «не только глупой с финансовой точки зрения, но и пустой тратой времени».

Ученые предполагают, что Оземпик влияет на выработку гормона дофамина — это главный передатчик сигналов в системе вознаграждения в мозге. Высвобождение этого гормона вызывает чувство удовлетворения, тем самым закрепляя поведение, которое поможет испытать те же эмоции и в будущем. Употребление алкоголя, курение, употребление нездоровой пищи — это саморазрушительные действия, которые, однако могут привести к выбросу дофамина. Вероятнее всего, Оземпик блокирует это процесс, и люди больше не получают удовольствия от вредных привычек.

Ранее ученый объяснил, почему молодежь склонна к зависимостям.