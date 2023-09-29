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Биохимик назвала продукты, которые лучше всего употреблять на завтрак

TimesNewsUК: копченая рыба и яйца на завтрак дают энергию и помогают пищеварению

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Джесси Иншосп, французский биохимик и автор книг о здоровом питании, охарактеризовала продукты с высоким содержанием жиров и белка как лучшие для здоровья кишечника и сохранения чувства сытости. Копченая рыба, яйца и авокадо дают организму энергию и помогают работе пищеварения, в то время как углеводные завтраки могут усилить чувство голода и спровоцировать усталость. Об этом сообщает TimesNewsUК.

Биохимик отметила, что людям стоит отказаться от сладких завтраков, потому что они содержат большое количество углеводов. Например, в стакане апельсинового сока, который позиционируется как продукт правильного питания, может быть до семи чайных ложек сахара. Выпечка и хлопья тоже богаты углеводами и могут вызвать сбои в работе кишечника. Кроме того, сладкие продукты мешают ощутить физическое и психологическое насыщение.

Иншосп рекомендует употреблять на завтрак продукты, которые содержат много белка и жиров. К ним относятся копченая рыба, авокадо и яйца. Также не стоит пренебрегать овощами. Комбинация из этих продуктов на завтрак обеспечит долгое чувство сытости и позволит избежать скачков сахара в крови. Постоянно меняющийся уровень глюкозы не только способствует накоплению лишнего веса и приводит к развитию диабета, но и вредит сердечно-сосудистой системе.

Отмечается, что полностью отказываться от сладких и углеводистых продуктов не стоит. Эти нутриенты являются важной составляющей здорового рациона, однако лучше не употреблять их на завтрак и в больших количествах.

Ранее были названы продукты, которые могут свести на нет пользу здоровой диеты.

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