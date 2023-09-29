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Ученые разработали пластырь-присоску для доставки лекарств в организм

Science: особый пластырь доставляет лекарство в организм без игл и таблеток

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ETH Zurich

Ученые из Южного университета науки и технологий в Шэньчжэне (Китай) в составе научного коллектива разработали устройство, способное доставлять действующие вещества препаратов в организм без уколов и таблеток. Маленький пластырь с лекарством крепится к внутренней стороне щеки и создает вакуумное соединение с поверхностью. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science.

Большинство макромолекулярных препаратов, таких как белки и пептиды, плохо всасываются в желудочно-кишечном тракте, поэтому их вводят в организм с помощью инъекций. Другие способы доставки больших объемов лекарств в организм, например через нос или с помощью микроигл, наносимых на кожу, могут быть неэффективными и сложными.

Особый пластырь, который крепится к слизистой оболочке щеки, имеет размер 0,4 на 0,2 дюйма (1,1 на 0,6 сантиметра). Чтобы улучшить способность устройства сцепляться с поверхностью и растягивать слизистую для эффективного проникновения препарата, необходимо было придумать особую конструкцию. Ученые вдохновились присосками осьминога и создали устройство именно такой формы: в его полости есть сужение ближе к открытому концу.

Присоску, наполненную пептидным препаратом десмопрессином, испытали на собаках. Десмопрессин — это препарат, применяемый для лечения несахарного диабета, действующее вещество которого плохо усваивается организмом. Выяснилось, что биодоступность лекарства, полученного таким способом, была выше чем при внутривенном введении и использовании таблеток. Затем ученые добавили усилитель проницаемости — химическое вещество, которое помогает лекарству всасываться. Биодоступность выросла еще больше.

Также исследователи провели эксперимент с участием добровольцев — пластыри без препарата прикрепили к внутренней поверхности щек 40 здоровых участников от 24 до 63 лет. Лишь один испытуемый из 40 заявил о неприятных ощущениях во время ношения присоски. Кроме того, пластырь не оказывал негативного влияния на целостность слизистой оболочки рта — спустя несколько часов незначительные повреждения зажили.

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