Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

США завершили расследование неудачного пуска New Shepard

В США завершили расследование неудачного пуска корабля New Shepard

close
100%
Blue Origin/Youtube

Согласно информации SpaceNews, Федеральное управление авиации США завершило расследование неудачного пуска суборбитального корабля New Shepard компании Blue Origin, произошедшего в сентябре 2022 года. Регулятор определил причину инцидента как «конструкционный отказ сопла двигателя [BE-3PM], вызванный более высокими, чем ожидалось, рабочими температурами». Blue Origin ранее пришла к аналогичному выводу.

Федеральное управление авиации рекомендовало компании устранить особенности двигателя, чтобы предотвратить возникновение подобных аварий в будущем. В настоящее время Blue Origin не получила разрешения на возобновление полетов New Shepard от регулятора.

Отмечается, что в декабре должность генерального директора Blue Origin займет Дэйв Лимп, который сменил Боба Смита.

Ранее Боб Смит, генеральный директор Blue Origin, на мероприятии «Инвестиции в космос», организованном Financial Times, сообщил о высоких доходах компании, составляющих сотни миллионов долларов, и наличии заказов на миллиарды долларов.

Ранее сообщалось, что аварийное «катапультирование» корабля c ракеты New Shepard сняли на видео.

Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях