США завершили расследование неудачного пуска New Shepard

Согласно информации SpaceNews, Федеральное управление авиации США завершило расследование неудачного пуска суборбитального корабля New Shepard компании Blue Origin, произошедшего в сентябре 2022 года. Регулятор определил причину инцидента как «конструкционный отказ сопла двигателя [BE-3PM], вызванный более высокими, чем ожидалось, рабочими температурами». Blue Origin ранее пришла к аналогичному выводу.

Федеральное управление авиации рекомендовало компании устранить особенности двигателя, чтобы предотвратить возникновение подобных аварий в будущем. В настоящее время Blue Origin не получила разрешения на возобновление полетов New Shepard от регулятора.

Отмечается, что в декабре должность генерального директора Blue Origin займет Дэйв Лимп, который сменил Боба Смита.

Ранее Боб Смит, генеральный директор Blue Origin, на мероприятии «Инвестиции в космос», организованном Financial Times, сообщил о высоких доходах компании, составляющих сотни миллионов долларов, и наличии заказов на миллиарды долларов.

Ранее сообщалось, что аварийное «катапультирование» корабля c ракеты New Shepard сняли на видео.

Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке.