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Подъем по лестнице и мытье полов снижают риск инсульта

USYD: подъем по лестнице и мытье полов могут снизить риск инсульта

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Ученые из Сиднейского университета (USYD) выяснили, что короткие эпизоды высокоинтенсивной физической активности снижают риск инсультов и инфарктов. Исследование опубликовано в журнале The Lancet Public Health.

В исследовании приняли участие 25 241 британец в возрасте от 42 до 78 лет. Им выдали наручные устройства для отслеживания активности. Анализ данных показал, что 97% случайной физической активности приходилось на эпизоды продолжительностью менее 10 минут. Наличие таких всплесков активности было связано с резким снижением рисков инфаркта и инсульта.

Полезнее были длительные эпизоды активности: движение в течение одной-трех минут снижало сердечно-сосудистый риск на 29% больше, чем всплеск активности менее чем на минуту. Оптимальная общая длительность таких всплесков активности за сутки составляет 15%, считают ученые. Идеальную интенсивность нагрузки можно отслеживать по дыханию: оно должно участиться так, чтобы человеку было сложно поддерживать разговор.

Как отметили ученые, активность может включать подъем по лестнице или мытье полов, а не только выполнение специальных упражнений.

«Вывод: любой вид активности полезен для вашего здоровья, но чем больше усилий вы прикладываете к этим повседневным задачам и чем дольше вы поддерживаете движение, тем больше пользы вы, вероятно, получите», — заключили ученые.

Ранее ученые назвали ошибку, которая мешает избавиться от боли в спине.

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