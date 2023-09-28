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Российские ученые назвали причины стабилизации «острова тепла» Москвы

МГУ: закрытие заводов и отток людей из центра замедлили потепление Москвы

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Ученые Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) и Государственного университета «Дубна» подробно исследовали многолетние изменения и годовой ход «острова тепла» Москвы за последние 30 лет. Они выяснили, что, в отличие от других мегаполисов мира, температурный уровень в столице России остался стабильным. Об этом «Газете.Ru» сообщили в МГУ.

«Островом тепла» называют метеорологические явление, при котором температура городских пространств оказывается существенно выше окружающих его пригородов. В некоторых случаях разница может составлять до 10-15 °C.

По словам ученых, московский «остров тепла» стабилизировался благодаря природным и социально экономическим факторам. В столице сохраняется относительное постоянство погоды и уровень растительной массы, отвечающий за транспирацию, — процесс испарения влаги через стебли и листья. Кроме того, на городской температуре сказывается постепенно переселение жителей из «старой Москвы» на новые окраины, а также деиндустриализация, в ходе которой крупные заводы закрываются или переносятся за пределы города.

«Температура воздуха в 1991-2020 гг. быстро росла и в Москве, и в Подмосковье, причем приблизительно с одинаковой скоростью. Поэтому в интенсивности «острова тепла» Москвы как в воздухе, так и на поверхности в целом за последние 20-30 лет не произошло статистически значимых направленных изменений», — рассказал «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник географического факультета МГУ Михаил Локощенко, руководивший исследованием.

Ранее российские ученые назвали таяние арктических льдов угрозой для миллионов людей.

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