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Ученые выяснили, где белые медведи спасались во время предыдущего глобального потепления

QSR: Сибирь и Канада стали убежищами для белых медведей 15 тыс. лет назад

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Global Look Press

Финские ученые из Хельсинского университета выяснили, где полярные медведи сумели пережить предыдущее глобальное потепление, которое началось около 15 тыс. лет назад. Оказалось, что хищники нашли пристанище на севере Сибири и островах у берегов современной Канады. Исследование опубликовано в научном журнале Quaternary Science Reviews (QSR).

В конце последнего ледникового периода произошло значительное таяние обширных ледовых щитов Скандинавии и Северной Америки, что впоследствии способствовало смягчению температур на планете.

Анализ ископаемых останков показал, что в это время белые медведи обитали на юго-западной окраине Скандинавского ледникового щита, однако по мере отступления льдов они были вынуждены мигрировать на берега Восточно-Сибирского моря в Сибири, на север Гренландии и на острова Канадского архипелага.

По словам ученых, находки говорят, что животные искали наиболее холодные убежища, поскольку в самый теплый период между 9 тыс. и 5 тыс. лет назад полярные температуры оказались на 1,5–2,5 °C выше сегодняшних показателей. Потепление сокращает площади морского льда, который жизненно необходим медведям для охоты на свою основную добычу — тюленей.

Исследователи считают, что белым медведям вновь угрожает опасность из-за меняющегося климата, поскольку в результате антропогенного потепления морские льды в арктических регионах вновь начали отступать. Поэтому людям необходимо помочь подготовить подобные убежища в ближайшие десятилетия. Моделирование предполагает, что полярный ледяной покров исчезнет в летние месяцы уже к 2050 году, а это означает, что медведям все больше угрожает исчезновение из-за утраты среды обитания.

Ранее биологи выяснили, как могли выглядеть ранние шерстистые мамонты.

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