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Ученые научили компьютер предсказывать риск развития диабета у разных этнических групп

TheLancet: представители небелых этнических групп чаще болеют диабетом

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Ученые из Гронингенского университета в Голландии разработали компьютерную технологию, которая может просчитывать риск возникновения сахарного диабета у шести этнических групп. Выяснилось, что у африканцев, арабов, восточных азиатов и представителей смешанных народов более высокий риск развития диабета второго типа. Результаты были опубликованы в журнале The Lancet.

Исследователи разработали модель прогнозирования рисков развития сахарного диабета второго типа на основе опросов и данных из биобанка Соединенного Королевства. Также компьютер учитывал информацию из медицинских карт участников. Всего в исследование включили данные около 700 тысяч представителей разных этнических групп от 0 до 93 лет.

Кроме того, алгоритмы принимали во внимание ИМТ испытуемых, наличие сопутствующих заболеваний, вредных привычек, рацион питания и лекарственные препараты, употребляемые на постоянной основе.

Выяснилось, что среди африканцев, арабов, восточных азиатов и представителей других этнических групп, которые охарактеризовали себя как небелые, распространенность сахарного диабета второго типа была в 4 раза выше. Алгоритмы просчитали, что всего 5% белокожих участников болели диабетом. Среди испытуемых из Южной Азии этот показатель возрос до 23,3%. Среди восточных азиатов у 13% был диагностирован диабет. У чернокожих и народов Карибского бассейна этот показатель составлял примерно 15%.

Ранее был создан наночип, предсказывающий болезнь Альцгеймера за 20 лет до ее появления.

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