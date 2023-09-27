В России разработали эффективный усилитель антибиотиков

Исследователи из Университета «Сириус» создали работоспособные молекулы, повышающие чувствительность бактерий к антибиотикам. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе национального проекта «Наука и университеты».

Широкое использование антибиотиков в сфере здравоохранения и сельском хозяйстве привело к кризисной ситуации с возникновением устойчивых к антибиотикам форм бактерий. Сегодня это одна из самых серьезных глобальных угроз эффективному лечению бактериальных инфекций, решить которую пытаются ученые по всему миру.

Ученые Университета «Сириус» предложили новый подход к борьбе с этой проблемой. Вместо нового антибиотика ученые разработали соединение-потенциатор, которое усиливает действие многих применяемых в клинической практике антибиотиков.

Таким образом, полученный продукт может увеличить эффективность существующих антибиотиков в отношении возбудителей с множественной лекарственной устойчивостью и предотвратить распространение антибиотикорезистентности.

Молекулы блокируют системы защиты патогенов от различных антибиотиков. Одна из таких систем производит сероводород (H2S), который защищает бактерии от окислительного стресса. Ключевым ферментом, с помощью которого бактерии генерируют H2S, является цистатионин-γ-лиаза (СSE). Нарушение биогенеза H2S позволяет сделать широкий спектр патогенов чувствительным к различным классам бактерицидных препаратов.

«Мы провели исследование на так называемых мультрезистентных штаммах бактерий – устойчивых к большинству известных антибиотиков. Именно эти бактерии вызывают смертельно опасные внутрибольничные инфекции, которые могут привести к развитию, например, сепсиса. И добавление ингибитора bCSE привело к тому, что антибиотики снова начинали работать, убивая болезнетворные микроорганизмы. Способность ингибиторов bCSE преодолевать толерантность бактерий к антибиотикам открывает возможность использования комбинации антибиотиков и разработанных молекул для лечения инфекционных заболеваний», – рассказала «Газете.Ru» специалист Научного центра трансляционной медицины Анастасия Головина.

В ближайшее время научная группа займется изучением эффективности новых потенциаторов на мышиных моделях сепсиса, воспаления легких и раневой инфекции.

Ранее ученые впервые создали безопасную химиотерапию против супербактерий.