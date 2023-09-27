В России создали топливную ячейку для аэрокосмических аппаратов

Главный специалист высшей школы авиационного двигателестроения Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Михаил Веснин создал топливную ячейку для ракетных и авиадвигателей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в научном учреждении.

Топливная ячейка представляет собой конструкцию из гранул твердого горючего в цилиндрическом корпусе. Устройство можно применять в двигателях глубокого регулирования тяги, в авиационной технике и ракетостроении, а также при конструировании беспилотных летательных аппаратов и газогенераторов.

В ПНИПУ уточнили, что новая разработка не подвержена разрушению от воздействия окружающей среды и сохраняет свои свойства на протяжении десятков лет.

По словам автора изобретения Михаила Веснина, топливная ячейка может полностью заменить жидкостный ракетный двигатель. Большая плотность упаковки гранул обеспечивает повышенные энергетические характеристики по сравнению с жидким горючим, снижая массу и увеличивая мощность аппарата.

«Предлагаемая топливная ячейка может быть использована как в одноразовых изделиях (противоградовая ракета), так и в многоразовых двигателях, при этом замена топливной ячейки в двигателе возможна в полевых условиях без применения специального оборудования. Например, открыл топливный модуль высокоскоростного дрона, очистил вручную бак от отходов, вставил новую топливную ячейку, закрыл», — описал возможности разработки «Газете.Ru» Михаил Веснин.

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