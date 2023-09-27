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Длительный дефицит калорий может привести к ряду проблем со здоровьем

MedicalXpress: длительный дефицит калорий вызывает депрессию и гормональный сбой

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Ученые из университета Макмастера в Канаде в составе научного коллектива провели исследование, чтобы выявить связь между дефицитом калорийности рациона и снижением показателей здоровья. Выяснилось, что сильное или длительное ограничение калорий, а также сниженное потребление углеводов ведет к появлению физических и психических заболеваний у спортсменов. Об этом сообщает MedicalXpress.

Синдром, возникающий в результате дефицита энергии у спортсменов, называется RED-S. Термин впервые был введен Международным олимпийским комитетом (МОК) в 2014 году. Это состояние может быть результатом преднамеренного ограничения калорий и углеводов для контроля веса или следствием слишком большого расхода энергии в ходе тренировок и соревнований.

Ученые проанализировали более ранние исследования, посвященные роли питания в качестве инструмента для достижения высоких спортивных результатов, исключив их них данные лиц, не достигших 18 лет. В своей работе исследователи представили градацию, которая позволяет оценить степень тяжести RED-S: спортсмены, находящиеся в «зеленой зоне», могут беспрепятственно тренироваться и участвовать в соревнованиях, «желтая зона» предполагает более частое отслеживание состояния здоровья атлета, оранжевая — медицинские вмешательства и постоянный мониторинг, красная — серьезное медицинское вмешательство с возможным отстранением от соревнований и тренировок.

Выяснилось, что атлеты, находящиеся в «красной зоне», сталкиваются с гормональными нарушениями, хрупкостью костей, сниженными показателями железа, недержанием мочи, нарушениями обмена глюкозы и жиров в крови, ослабленным иммунитетом и проблемами с сердцем. Постоянное соблюдение диеты разрушает и психическое здоровье — атлеты становятся подвержены депрессии, бессоннице, снижению мотивации, анорексии и булимии. Кроме того, снижение потребления углеводов ускоряет переход в «красную зону».

Ученые подчеркнули, что неправильное пищевое поведение зачастую обусловлено давлением окружения или влиянием социальных сетей.

Ранее были названы признаки, по которым можно распознать анорексию у близкого человека.

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