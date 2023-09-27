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Ученые выяснили, что нужно есть на завтрак для поддержания энергии днем

HealthNews: белок, углеводы и кофе на завтрак повышают продуктивность

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Диетологи, сотрудничающие с британским брендом спортивного питания The Protein Works, выявили связь между определенными продуктами, съеденными на завтрак, и уровнем энергии в течение дня. Оказалось, что кофе, белок и сложные углеводы — лучший выбор для тех, кто хочет оставаться продуктивным весь день. Об этом сообщает HealthNews.

В исследовании приняли участие 32 взрослых человека. Первая группа не завтракала вообще, вторая употребляла только кофе. Испытуемые из третьей группы завтракали продуктами, богатыми углеводами и сахаром, а четвертая — белком.

Исследование показало, что у испытуемых, пропустивших завтрак, произошел спад продуктивности с 9:00 до 12:00. Также эта группа ощутила усталость во второй половине дня. У тех, кто выпил кофе, уровень энергии с 9:00 до 12:00, наоборот, увеличился. Однако уже в 13:00 испытуемые из этой группы чувствовали себя менее бодрыми. Исследователи отмечают, что будет полезно выпить еще чашку кофе после 12:00, чтобы получить дополнительную энергию. Также можно взбодриться, если сделать полезный перекус или немного прогуляться.

Испытуемые, которые ели на завтрак продукты с высоким содержанием сахара, были бодрыми в течение часа после еды. К 12:00 продуктивность участников упала. Тем не менее, диетологи подчеркнули, что с 16:00 до 17:00 уровень энергии снова повысился, хотя испытуемые не ели много углеводов на обед.

Группа, которая завтракала белковыми продуктами, не ощутила перепадов продуктивности в течение всего дня. Авторы отметили, что этот нутриент дает энергию за счет стимуляции когнитивных функций, а также помогает поддерживать уровень сахара в крови более стабильным.

Исследователи заключили, что комбинация из всех типов продуктов будет наиболее эффективна. Коричневый рис, фрукты и овощи, фасоль, хлеб и хлопья богаты сложными углеводами и дают энергию. В качестве источников белка, которые продлевает чувство сытости, стоит рассмотреть орехи, сыр и арахисовую пасту. Умеренное количество кофе также будет полезно для поддержания бодрости в течение дня.

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