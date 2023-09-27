Перечислены главные эндокринные заболевания россиян среднего возраста

Россияне среднего возраста наиболее часто страдают от пяти эндокринных заболеваний: гипотиреоза, тиреотоксикоза, зоба, узловых образований в щитовидной железе и преддиабета. Об этом «Газете.Ru» рассказала эндокринолог Европейского Медицинского Центра (EMC) Юлия Катхурия.

«С возрастом у людей чаще встречается гипотиреоз — недостаточность выработки гормонов. Также распространены узловые образования. Тиреотоксикоз — повышение выработки и содержания гормонов щитовидной железы в крови — встречается реже, но тоже может беспокоить россиян среднего возраста. В разных регионах с разной частотой встречается эндемический зоб — увеличение щитовидной железы, связанное с недостаточным потреблением йода», — объяснила специалист.

Вторая по частоте причина обращения — проблемы с углеводным обменом. Самые частые — это нарушение толерантности к глюкозе и повышение глюкозы в крови натощак.

«Это то, что называют термином «предиабет» и сахарный диабет II типа. Сегодня преддиабетические состояния встречаются не только у людей среднего возраста, но и у подростков и даже детей. Вне зависимости от возраста самая главная причина — это избыточный вес. Чаще всего увеличение массы тела связано с нарушением питания и недостатком физической активности», — подчеркнула Катхурия.

Ранее специалист назвала самый опасный для организма сахарозаменитель.