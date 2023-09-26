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Россиян предупредили об опасности лизунов для детей

Роспотребнадзор: лизуны могут быть опасны для детей

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Shutterstock

Слайм или лизун — это вязкая желеобразная масса, которая не липнет к рукам и может принимать любую форму. Лизун часто используют как игрушку-антистресс. Тем не менее он может представлять опасность для здоровья детей и взрослых. Слаймы впитывают мелкий мусор и являются идеальной средой для размножения бактерий. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Роспотребнадзоре.

Основными ингредиентами, из которых изготавливаются все виды лизунов, являются клей и активатор — вещество для загустения массы, которое состоит из тетрабората натрия. Также в слайм можно добавить краситель, блестки и бусины.

Из-за своей вязкой текстуры лизуны могут накапливать в себе пыль, крошки и волоски, которые впоследствии невозможно извлечь. Это делает слайм подходящий средой для развития микроорганизмов. Играя с грязным лизуном, ребенок может перенести эти микробы на руки. Также маленькие дети часто берут слаймы в рот — попадание некоторых микробов на слизистую может вызвать нежелательную реакцию, и привести к воспалению, если у ребенка ослабленный иммунитет.

Чтобы обезопасить ребенка, Роспотребнадзор рекомендует как можно чаще менять лизуны и выбрасывать их после того, как игрушка упала на пол. Также отмечается, что детям до трех лет не стоит играть со слаймами.

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