Ученые создали препарат, который может заменить фитнес

Ученые из университета Флориды в США создали и протестировали новый препарат, действие которого имитирует эффект от физических упражнений. Кроме того, добавка ускоряет метаболизм и повышает показатели выносливости. Об этом сообщает SciTechDaily.

Препарат SLU-PP-332 относится к классу, известному как «имитаторы физических упражнений». Он заставляет скелетные мышцы работать так же, как во время тренировок.

Ученые уже протестировали добавку на лабораторных мышах с ожирением. Грызунов разделили на две группы: одним делали инъекции препарата два раза в день, другой, контрольной, SLU-PP-332 не вводили. Через месяц мыши из первой группы потеряли 12% массы тела, при этом калорийность их рациона оставались такой же высокой, как и у грызунов из контрольной группы. Кроме того, SLU-PP-332 оказался эффективен в повышении выносливости. Мыши с нормальным весом, на которых тестировали препарат, смогли пробежать на 45% дальше, чем грызуны, которым не вводили SLU-PP-332.

Исследователи отметили, что пока препарат не вызвал никаких серьезных побочных эффектов. Следующим шагом будет усовершенствование SLU-PP-332 — ученые хотят разработать формулу в виде таблеток, прежде чем перейти к тестированию на людях.

По мнению авторов, в будущем SLU-PP-332 сможет облегчить процесс похудения для пациентов с метаболическим синдромом, а также снизить скорость исчезновения мышечной массы у пожилых людей, которые уже не могут интенсивно тренироваться.

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