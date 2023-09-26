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Психологи объяснили, как мысли перед сном влияют на его качество

The Conversation: размышления о важных вещах могут привести к бессоннице

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Характер мыслей человека перед отходом ко сну прямо влияет на качество ночного отдыха. При этом упорядоченные мысли и планы на следующий день могут привести к тому, что человек будет спать плохо или не заснет вовсе. К такому выводу пришли австралийские психологи из Университета Монаша и Мельбурнского университета. Статья опубликована в онлайн-журнале The Conversation.

Авторы публикации Мелинда Джексон и Хейли Микмил проанализировали несколько исследований, посвященных взаимосвязи стресса и недавних впечатлений с тем, насколько хорошо люди спят. В рассмотренных ими случаях главным препятствием для засыпания оказалась когнитивная активация из-за нежелания мозга отключаться от некой важной темы. Причем невозможность расслабиться могла быть вызвана как волнением перед событиями завтрашнего дня, так и просмотром интересного сериала.

Ученые выяснили, что хороший ночной сон обычно предваряют зрительные образы, подобные грезам наяву, в то время как бессонница связана с обдумыванием конкретных проблем.
Психологи предостерегают от попыток заставить себя уснуть — это только повышает уровень стресса, заставляющий бодрствовать. Вместо этого специалисты предложили метод, называемый когнитивной перефокусировкой.

Его суть заключается в том, чтобы переключиться с неприятных мыслей на приятные, но не слишком захватывающие картины своего воображения. Для этого перед сном нужно выбрать тему фантазий, связанную с вашими интересами, и представлять, как вы занимаетесь любимым хобби в спокойной обстановке.

Ранее ученые назвали идеальный режим сна для людей, работающих в ночное время.

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