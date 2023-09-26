Ученые обнаружили связь между бессонницей и сердечно-сосудистыми заболеваниями

Ученые из университета медицинских наук Доу в Пакистане обнаружили, что пациенты с бессонницей находятся в группе риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Также выяснилось, что люди, у которых есть проблемы со сном, могут быть более склонны к летальному исходу в связи с инфарктом. Об этом сообщает NewsMedical.

Бессонница — это заболевание, характеризующееся ухудшением качества сна, которое часто сопровождается дисфункцией в дневное время. Это второе по распространенности психическое расстройство в мире. Последствиями этого состояния могут быть гипертония, нарушение обмена веществ и сахарный диабет.

Ученые провели анализ, обобщающий результаты ряда исследований на тему влияния бессонницы на здоровье сердца и сосудов. Информация была найдена на открытых платформах, таких как PubMed, Cochrane Library и Google Scholar. В рассматриваемых медицинских публикациях приняли участие 388 906 пациентов, страдающих бессонницей и 2 194 211 здоровых человек.

Обобщив результаты, исследователи подсчитали, что по сравнению со здоровыми людьми у лиц с симптомами бессонницы больший риск развития инфаркта миокарда (на 48%) и появления сердечно-сосудистых заболеваний (на 14%). Кроме того, люди с нарушениями сна с большей вероятностью будут чаще сталкиваться с заболеваниями сердца и сосудов и преждевременно уйдут из жизни в связи с этими причинами.

Также ученые отметили, что необходимы дальнейшие исследования, которые будут учитывать и внешние факторы, такие как курение.

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