Перечислены опасности анального секса

Многие рассматривают анальный секс как безопасный контакт с точки зрения беременности, однако он может привести к развитию различных заболеваний мочеполовой системы у обоих партнеров, рассказал «Газете.Ru» врач-сексолог, психотерапевт Научно-клинического центра «Карповка+» Олег Гулько.

Так, если половой член после анального полового акта не промыли и сразу же ввели во влагалище, то это может стать причиной сильного воспалительного процесса.

«Проникновение кишечной палочки – естественной бактерии для нормальной флоры кишечника – в половые пути мужчин и женщин связано с последующим возникновением циститов и пиелонефрита. Причем у обоих партнеров. А у женщин могут развиться и другие гинекологические проблемы на фоне воспаления», – объяснил сексолог.

Кроме того, при незащищенном анальном сексе высок риск передачи ИППП, таких как гонорея, хламидиоз, генитальный герпес, гепатит С, ВПЧ и ВИЧ.

«Также есть риски травматизации. Слизистая прямой кишки более тонкая и нежная, чем слизистая влагалища. Она не имеет естественного механизма увлажнения, как результат, при действиях в анальном канале возникают микротрещины, которые будут являться входными воротами для попадание инфекции в организм», – объяснил специалист.

Чтобы снизить риски, по словам Гулько, следует всегда использовать специальные презервативы для анального секса и силиконовый лубрикант, так как он в отличие от лубриканта на водной основе обеспечивает долгий эффект скольжения. Кроме того, обязательно следует менять презерватив, если происходит переход от анального секса к вагинальному проникновению.

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