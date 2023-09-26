Назван самый опасный для организма сахарозаменитель

Самым неблагоприятным сахарозаменителем на сегодняшний день является фруктоза, рассказала «Газете.Ru» эндокринолог Европейского Медицинского Центра (EMC) Юлия Катхурия.

«Это доказанный факт. Употребление искусственно синтезированной фруктозы приводит к избыточному весу, нарушению работы печени, повышению уровня триглицеридов, мочевой кислоты», – отметила специалист.

Кроме того, условно опасным можно считать сахарозаменитель аспартам, который используется во многих диетических продуктах. Недавно Международное агентство исследования рака (International Agency for Research on Cancer) классифицировало его как возможно канцерогенный для человека.

«Однако эксперты ВОЗ, а также другой исследовательской группы Объединенного экспертного комитета по пищевым добавкам (Joint Expert Committee on Food Additives) прокомментировали эти данные, сделав акцент на том, что риск не доказан, нужны дополнительные исследования. Поэтому пока можно продолжать использовать аспартам в рекомендуемых суточных количествах 40 мг на 1 кг массы тела», – отметила Катхурия.

Самым безобидным сахарозаменителем на сегодняшний день, по словам Катхурии, считается стевия. Это – экстракт листьев вечнозеленого многолетнего растения. Однако у нее есть особые указания: ее не рекомендуют употреблять при пониженном АД, серьезных заболеваниях ЖКТ.

«В любом случае употребление некоторых сахарозаменителей возможно, однако следует обращать внимание на рекомендации по допустимому количеству употребления этих веществ», – заключила эксперт.

Сахарозаменители назначаются людям с избыточной массой тела, больным диабетом или метаболическим синдромом, потому что они снижают калорийность еды и не повышают концентрацию глюкозы в крови.

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