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Обнаружена связь между работой иммунных клеток и появлением опухолей

EurekAlert: стареющие иммунные клетки способствуют появлению опухолей в легких

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Ученые из Высшей школы биомедицинских наук клиники Майо в США выяснили, что стареющие иммунные клетки могут спровоцировать развитие опухолей в легких. Выяснилось, что такие клетки накапливаются в организме и угнетают иммунную систему. Об этом сообщает EurekAlert.

Макрофаги — это иммунные клетки, которые захватывают, переваривают и утилизируют бактерии, остатки других клеток и токсичные для организма частицы. Помимо этого, макрофаги могут бороться с раковыми клетками. Однако они, как и другие клетки, могут переходить в состояние, называемое старением — макрофаги перестают делиться и эффективно бороться с угрозами. Кроме того, стареющие иммунные клетки не выводятся из организма и накапливаются в тканях.

Биолог, изучающий старение клеток в клинике Майо, и старший автор исследования Даррен Бейкер предполагает, что макрофаги, ставшие бесполезными, блокируют способность иммунной системы реагировать на аномальный рост клеток и устранять его. Это приводит к опухоли.

Также исследователи поняли, что хирургическое устранение стареющих иммунных клеток может замедлить рост опухоли. Ученые провели операцию, в ходе которой удалили скопления макрофагов у мышей с аденомой бронхов — это доброкачественное образование, состоящее из эпителиальных клеток и желез бронхиальных стенок. Ожидалось, что после операции количество аденом увеличится, но этого не произошло.

Исследователи также предполагают, что устранить опухоли можно и фармакологическим путем.

Ранее в России нашли способ выявлять остатки опухоли после хирургического удаления.

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