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Ученые разработали диету для стимуляции работы мозга

SciTechDaily: диета из 14 продуктов поможет улучшить работу мозга

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Shutterstoke

Ученые из Медицинского центра Университета Раша в США разработали диету из 14 продуктов, которая положительно влияет на когнитивные способности. MIND-диета представляет собой гибридное питание по принципам средиземноморской диеты и DASH-питания (рацион, специально разработанный для пациентов с гипертонией). Об этом сообщает SciTechDaily.

Диета MIND состоит из 14 компонентов, девять из которых, согласно исследованию, полезны для мозга. Это курица и рыба, зеленые листовые овощи, ягоды, орехи, фрукты, злаки, оливковое масло и вино. Существует и другая группа — продукты, которые оказывают положительное влияние лишь в малых дозах: вино (не более одного бокала в день), жареные продукты, маргарин, выпечка и сладкое, сыр и красное мясо.

Чтобы изучить, как такой рацион повлияет на когнитивные способности, ученые провели трехлетний эксперимент с участием 604 добровольцев с избыточным весом и привычкой питаться неправильно. Кроме того, у испытуемых была диагностирована болезнь Альцгеймера, или существовала генетическая предрасположенность к ее появлению. Сперва участников разделили на две группы. Первая группа соблюдала рекомендации по питанию в соответствии с диетой MIND и снизила калорийность рациона. Вторая группа ограничила потребление калорий и стала питаться более здоровыми продуктами без сильной привязки к 14 компонентам MIND-диеты. Участники обеих групп получали консультации диетологов лично и по телефону.

К концу исследования все участники смогли улучшить показатели кардиометаболического здоровья и снизить вес. Тем не менее, испытуемые, которые придерживались диеты MIND, показали лучшие результаты в тестах на когнитивные способности.

Авторы отметили, что намерены провести дальнейшие исследования. По мнению ученых, более длительный период наблюдения за добровольцами, соблюдающими MIND-диету, позволит сделать более точные выводы.

Ранее была названа лучшая диета для профилактики инфаркта.

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