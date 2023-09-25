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Стало известно, как долгий COVID изменяет иммунитет и гормоны

Nature: долгий COVID снижает уровень гормона стресса и активирует иммунитет

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Ученые из Йельского университета выяснили, что синдром долгого COVID изменяет работу иммунитета и гормонов человека. Результаты исследования, которое может привести к разработке терапии долгого COVID, опубликованы в журнале Nature.

Синдром долгого COVID сопровождается различными симптомами (спутанностью сознания, болью, сильной усталостью) в течение нескольких месяцев после заражения вирусом SARS-CoV-2. Это состояние развивается примерно 7,5% людей инфицированных.

В новом исследовании ученые проанализировали образцы крови 268 человек, которые сообщали о длительных симптомах COVID.
Наблюдались значительные различия между работой антител и других клеток иммунной системы среди пациентов с длительным течением COVID и без него.

У сообщавших о длительном COVID, была выше концентрация антител, направленных на борьбу с вирусами, в том числе вируса Эпштейна-Барр — типа герпеса, который ранее был связан со многими видами рака. Кроме того, у этих пациентов наблюдался заметно более низкий уровень кортизола — стероидного гормона, вырабатываемого надпочечниками во время стресса.

Хотя эти результаты раскрывают ключевые биологические процессы, связанные с длительным течением COVID, сложность индивидуальных реакций каждого человека затрудняет разработку терапии этого состояния. Однако открытие может помочь в разработке новых методов диагностики и лечения.

Ранее ученые назвали препарат, который может привести к появлению опасного варианта SARS-CoV-2.

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