Назван препарат, который может привести к появлению опасного варианта SARS-CoV-2

Ученые из Института Фрэнсиса Крика выяснили, что противовирусный препарат Молнупиравир стимулирует мутирование вируса SARS-CoV-2. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Ученые использовали мировые базы данных ДНК, чтобы построить карту мутирования вируса SARS-CoV-2 с течением времени. Для этого они проанализировали 15 миллионов последовательностей генома.

Хотя вирусы постоянно мутируют, исследователи выявили мутационные события, которые сильно отличались от типичных.

Появление этих мутаций участилось в 2022 году, что совпало с появлением молнупиравира. Кроме того, они чаще встречались в ДНК вируса, извлеченного из организма пожилых, которым было рекомендовано принимать молнупиравир. Также необычные мутации были характерны для стран, где широко используется этот препарат. В Англии по меньшей мере 30% мутаций были связаны с применением молнупиравира. Исследователи также выяснили, что мутировавшие из-за молнупиравира вирусы передавались от человека к человеку, хотя среди них и не было опасных вариантов.

Открытие означает, что молнупиравир увеличивает генетическое разнообразие вируса и гипотетически может привести к появлению новых вариантов. Это важно учитывать при оценке общих преимуществ и рисков молнупиравира и аналогичных препаратов, заключили ученые.

Ранее ученые выяснили, как ускорить поиск потенциальных лечебных молекул в 10 раз.