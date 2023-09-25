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Женщины переносят аномальную жару тяжелее, чем мужчины

LeMonde: женщины тяжелее переносят жару из-за низкого потоотделения

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Philippe Wojazer/Reuters

Ученые из Амстердамского свободного университета в Нидерландах проанализировали последствия аномальной высокой температуры во Франции летом 2003 года. Выяснилось, что вероятность летального исхода, связанного с жарой, у женщин намного выше, чем у мужчин. Об этом сообщает журнал LeMonde.

Как правило, женщины проживают более долгую жизнь — до 81 года в Европе по сравнению с 75 годами у мужчин. Чтобы избежать неточности в исследовании, ученые анализировали случаи летальных исходов только среди мужчин и женщин, которые не достигли пожилого возраста. Оказалось, что риск расстаться с жизнью из-за аномально жаркой погоды среди женщин на 15% выше.

По мнению исследователей, это происходит потому, что женщины меньше потеют. У мужчин этот механизм терморегуляции налажен лучше — пот испаряется с поверхности кожи, охлаждая все тело. Кроме того, сердце у женщин работает менее эффективно и бьется медленнее. В жаркую погоду нагрузка на сердечно-сосудистую систему становится слишком большой, что потенциально объясняет более высокий риск летального исхода.

Ранее был назван фактор, повышающий сердечно-сосудистый риск у молодых.

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