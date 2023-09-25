Ученые обнаружили 16 новых видов ос-паразитов

Исследователи из Университета Кюсю и Национального музея природы Вьетнама выявили 16 новых видов ос-паразитов. Это открытие позволило увеличить число известных видов ос на 30%. Об этом сообщает SciTechDily.

Loboscelidia — это группа паразитодных ос, которая включает в себя около 50 видов. В отличие от осы обыкновенной, которую легко заметить по ее полосатой окраске, Loboscelidia — это маленькое коричневое насекомое, длина которого составляет 2-5 мм. Ведущий автор исследования, доцент Тошихару Мита из сельскохозяйственного факультета Университета Кюсю объясняет, что Loboscelidia действуют как паразиты насекомых — они откладывают свои яйца в тела или яйца других видов.

Группа ученых провела полевые исследования в шести районах Вьетнама, используя ловушки и сети для отлова крошечных ос. Им удалось поймать самку одного из видов ос-паразитов — Loboscelidia squamosa. Они поместили ее в контейнер с почвой, где находилось яйцо палочковидного насекомого. Самка осы проколола оболочку, отложила внутрь собственное яйцо, а затем закопала его в землю. Исследователи отметили, у большинства представителей группы Loboscelidia очень прочная голова, которая позволяет им выкапывать ямки для яиц в почве.

Всего ученые обнаружили 16 видов ос-паразитов. Осы Loboscelidia считались довольно редкой группой, но оказалось, что на определенных территориях они довольно распространены. Тем не менее, авторы добавили, что любое нарушение среды обитания этих ос может привести к потере вида навсегда.

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